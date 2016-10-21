Канберра, 21 октября, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Австралийские палеонтологи обнаружили на территории континента останки ранее неизвестных древних ящеров — савванозавров (Savannasaurus) из рода титанозавров. Первоначально титанозавры появились в Южной Америке, однако около 100 млн лет назад они могли распространиться по другим континентам, передает Русская служба ВВС.

JerzyGorecki Динозавр

Кости огромных динозавров, получивших название Diamantinasaurus matildae, нашел в штате Квинсленд палеонтолог Дэвид Эллиот. Ученые выяснили, что ящеры жили здесь 95−98 млн лет назад. Длина их тела составляла около 15 м, а ростом они были схожи с жирафом.

Динозавры были длинношеими, с массивным телом и небольшим черепом. Ученые отнесли их к группе зауроподов из рода титанозавров — самых крупных динозавров, питавшихся растительностью. Специалисты предполагают, что примерно 100 млн лет назад между Австралией, Южной Америкой и Антарктидой существовал сухопутный переход, по которому гигантские ящеры и попали на австралийский континент.