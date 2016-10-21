Москва, 21 октября, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») получила разрешение на выполнение рейсов в армянский город Гюмри.

A.Savin

Об этом сообщается в документах Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), пишет gazeta.ru.

В материалах говорится, что «Победа» получила возможность выполнять рейсы в этот город семь раз в неделю.

Примечательно, что в программе нового правительства Армении, которая была одобрена сегодня, 21 октября, парламентом страны есть специальный пункт о возобновлении деятельности гюмрийского аэропорта «Ширак». Аэропорт бездействует уже семь месяцев, после того, как был отменён единственный рейс из Гюмри в Москву.

С этого момента муссируются слухи о том, что единственный действующий в Армении аэропорт за пределами Еревана может быть передан дислоцированной в Гюмри российской военной базе.

В главном управлении гражданской авиации, однако, не подтверждают слухи, напротив заявляя, что правительство Армении планирует активизировать деятельность аэропорта «Ширак» в Гюмри посредством привлечения бюджетных авиакомпаний.

Помимо «Победы» несколько российских авиакомпаний получили разрешения на выполнение рейсов в ереванский аэропорт «Звартноц». Так авиакомпания «Северный ветер» получила разрешение на выполнение рейсов Краснодар — Ереван, Волгоград — Ереван, Минеральные Воды — Ереван 7 раз в неделю.

Авиакомпания «Икар», согласно приказу Росавиации, сможет выполнять рейсы из Краснодара, Волгограда, Минеральных Вод, Жуковского в Ереван.

ИА REGNUM ранее писало о том, как российские авиаперевозчики создают искусственный дефицит на рынке, что способствует резкому росту цен на авиабилеты в направлении Армении.

Российская бюджетная авиакомпания «Победа», 100% дочернее предприятие «Аэрофлота», базируется в московском аэропорту Внуково. Основана 16 сентября 2014 года, взамен прекратившего полёты из-за санкций Европейского союза «Добролёта».

Согласно сайту авиаперевозчика, 29 сентября «Победа» открыла продажу билетов на новые международные рейсы — в Азербайджан (Баку) и Грузию (Тбилиси). До конца зимнего расписания по новым маршрутам предложено не менее 30% билетов по минимальному тарифу — 999 рублей с учетом всех такс и сборов.

Самолеты «Победы» начнут летать из аэропорта Ростова-на-Дону в Баку 30 октября четыре раза в неделю, в Тбилиси — 1 ноября три раза в неделю. На первых рейсах по каждому направлению предложено не менее 50% билетов по 999 рублей с учетом всех такс и сборов.