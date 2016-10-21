Лондон, 21 октября, 2016, 15:48 — ИА Регнум.



Policy Exchange Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Лидеры стран-членов ЕС заставили ждать премьер-министра Великобритании Терезу Мэй до 1 часа ночи, прежде чем она смогла обратиться к ним с речью о том, что островное государство не изменит своего решения относительно выхода из состава европейского блока, но при этом должно участвовать в принятии решений, сообщает The Independent.

По словам одного из присутствующих на встречи Мэй с лидерами стран-членов ЕС в Брюсселе, глава британского правительства смогла выступить с пятиминутной речью «уже после того, как официанты были готовы унести столовые приборы». Ни один из высоких участников ужина не ответил на речь Мэй, что демонстрировало единство позиций ЕС в отказе от обсуждений Brexit, пока официально не будет задействована статья 50 Лиссабонского соглашения.

В своей речи Мэй еще раз подчеркнула, что Великобритания выйдет из ЕС, но тем не менее до того момента считает себя частью процесса принятия решений. Некоторые источники опровергли слухи о том, что этот вопрос стал причиной скандала.