Больше с каждым днем: В Дагестане долг по зарплате вырос на 9 млн рублей
Махачкала, 21 октября, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Задолженность по заработной плате в Дагестане составляет 40 млн рублей. Ситуацию с долгами обсудили на совещании под председательством вице-премьера Анатолия Карибова, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе главы и правительства республики.
По словам заместителя председателя правительства РД, за последние два месяца эта сумма выросла на девять миллионов рублей. Больше половины долга числится за Радиозаводом имени Плешакова в Избербаше. Среди крупных должников отмечены МУП «Горзеленхоз» в Махачкале с задолженностью пят миллионов рублей, ГУП «Чкаловский» в Каякентском районе — 1,4 млн рублей.
В Дагестанских Огнях долг перед работниками образовательных учреждений вырос на 368 тысяч рублей. Всего зарплату не могут получить больше 1,14 тысяч жителей республики. Ситуация осложнена тем, что многие предприятия-должники находятся в процессе банкротства.
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Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября дагестанская прокуратура выявила скрытую задолженность по зарплате в размере 34,9 млн рублей. За нарушения в сфере оплаты труда с начала года в республике привлечены к ответственности 165 виновных лиц, возбуждены пять уголовных дел. По данным на сентябрь, в течение года была погашена задолженность по зарплате в размере 100 млн рублей.
Согласно данным Дагестанстата, средняя зарплата в регионе составила 19,3 тысячи рублей.