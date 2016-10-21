Махачкала, 21 октября, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Задолженность по заработной плате в Дагестане составляет 40 млн рублей. Ситуацию с долгами обсудили на совещании под председательством вице-премьера Анатолия Карибова, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе главы и правительства республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По словам заместителя председателя правительства РД, за последние два месяца эта сумма выросла на девять миллионов рублей. Больше половины долга числится за Радиозаводом имени Плешакова в Избербаше. Среди крупных должников отмечены МУП «Горзеленхоз» в Махачкале с задолженностью пят миллионов рублей, ГУП «Чкаловский» в Каякентском районе — 1,4 млн рублей.

В Дагестанских Огнях долг перед работниками образовательных учреждений вырос на 368 тысяч рублей. Всего зарплату не могут получить больше 1,14 тысяч жителей республики. Ситуация осложнена тем, что многие предприятия-должники находятся в процессе банкротства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября дагестанская прокуратура выявила скрытую задолженность по зарплате в размере 34,9 млн рублей. За нарушения в сфере оплаты труда с начала года в республике привлечены к ответственности 165 виновных лиц, возбуждены пять уголовных дел. По данным на сентябрь, в течение года была погашена задолженность по зарплате в размере 100 млн рублей.

Согласно данным Дагестанстата, средняя зарплата в регионе составила 19,3 тысячи рублей.