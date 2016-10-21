Пермь, 21 октября, 2016, 15:43 — ИА Регнум. В Перми утром 21 октября около здания Законодательного собрания троллейбус пятого маршрута с пассажирами врезался в световую опору. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Госавтоинспекции по Пермскому краю, по предварительным данным, водитель транспортного средства не выбрала безопасную скорость движения и не справилась с управлением.

Дарья Антонова ИА REGNUM Троллейбус

В пресс-службе «ПермГорЭлектроТранс» утверждают, что во время движения троллейбуса в кабине водителя произошло замыкание электропроводки, сообщает «Эхо Москвы в Перми».

В результате аварии травмы получило четыре человека: водитель и три пассажира. После приезда ГИБДД и бригады скорой помощи троллейбус отбуксировали в депо.

Стоит отметить, самыми резонансными авариями с участием общественного пассажирского транспорта в Перми стали ДТП в 2009 и 2012 годах. В первом случае автобус на большой скорости в центре города врезался в 20 автомобилей. Во втором — трамвай ехал несколько километров, врезаясь в транспорт, который попадался на пути.