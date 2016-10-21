Женева, Швейцария, 21 октября, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Люди, которые не смогли произвести потомство при регулярном незащищённом сексе за полгода, согласно новой классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), причислены к разряду инвалидов, сообщает Daily Express.

Константин Маковский. Ромео и Джульетта. 1893

Также к бесплодным и инвалидам причислили тех, кто не в состоянии найти себе постоянного партнёра для интимных отношений.

Эти изменения привели к тому, что не только бесплодные люди, у которых есть соответствующие медицинские показания, но и одинокие женщины и мужчины, желающие иметь детей, будут пользоваться приоритетом при получении квоты на ЭКО. Под эту категорию подпадают также геи и лесбиянки, желающие воспитывать детей.

Комментируя нововведение ВОЗ, автор новых стандартов доктор Дэвид Адамсон заявил, что решение организации даст шанс геям и одиноким людям получить право на продление своего рода. Уточняется, что нововведения ВОЗ носят рекомендательный характер.