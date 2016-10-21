Пенза, 21 октября, 2016, 15:37 — ИА Регнум. 20 октября 2016 года в 18:40 в поисково-спасательную службу ГУ ППСЦ поступило сообщение от участкового отдела полиции №1 УМВД Пензы о том, что в квартиру по улице Суворова, где находится пожилая женщина-инвалид, не способная двигаться самостоятельно, льётся вода с верхних этажей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спасатель

Для оказания ей помощи попасть в квартиру не представляется возможным. Оперативно прибыв по адресу, спасатели обесточили квартиру и вскрыли входную дверь аварийно-спасательным инструментом, обеспечив доступ в квартиру сотрудников полиции.