Москва, 21 октября, 2016, 15:31 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Сокращение финансирования

Финансирование АО «Особые экономические зоны» должно быть сокращено на 3,1 млрд рублей. Об этом заявила председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова на пленарном заседании Госдумы, представив краткий анализ предлагаемых поправок к федеральному бюджету 2016 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Голикова отметила, что предлагаемое поправками сокращение социальных расходов не учитываются резервы оптимизации внутри федерального бюджета. По ее словам, на счетах АО «Особые экономические зоны» на 1 января 2016 года образовались остатки неиспользованных бюджетных средств в размере 3,5 млрд рублей, на счетах дочерних обществ АО — 21,3 млрд рублей. При этом у данного АО отсутствуют утвержденные основные плановые документы по созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа во Владивостоке. В этой ситуации, по мнению Татьяны Голиковой, планируемые бюджетные расходы на взнос в уставный капитал АО «Особые экономические зоны» могут быть сокращены на 3,1 млрд рублей.

Вместе с тем, председатель Счетной палаты напомнила, что для более эффективного использования бюджетных средств в закон о федеральном бюджете были включены нормы о казначейском сопровождении госконтрактов, а также перечислении юридическими лицами на казначейские счета остатков целевых средств.

«Что касается в целом казначейского сопровождения, то согласно решениям правительства, из-под него по состоянию на 1 октября 2016 года выведено 678 млрд рублей по 104 субсидиям, имущественным взносам и взносам в уставные капиталы. По нашему мнению, целесообразность этого решения должна быть должна быть достаточно тщательно проверена при проверке исполнения бюджета 2016 года, прежде всего, с точки зрения эффективности», — обратила внимание депутатов Татьяна Голикова.

Председатель Счетной палаты сообщила также, что до конца 2016 года в федеральный бюджет могут поступить средства от приватизации в размере не менее 406 млрд рублей, что выше показателя предусмотренного рассматриваемыми поправками на 25 млрд рублей. По словам Татьяны Голиковой, не были учтены ожидаемые поступления от оплаты ОАО АФК «Система» акций компании «Система Шиям Телесервисез», которые должны быть осуществлены 15 декабря 2016 года в сумме $116,5 млн, эквивалент 7,6 млрд рублей по курсу на декабрь 2016 года. Также, по словам главы контрольного органа, в федеральный бюджет поступили средства от ПАО НК «Роснефть» в счет оплаты акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 329,7 млрд рублей, что на 7,7% больше учтенного в поправках объема.