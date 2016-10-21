Киев, 21 октября, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Президенту Украины Петру Порошенко стоит принести извинения бывшему главе государства Виктору Януковичу и уступить ему свое место, об этом заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко в ходе ток-шоу «Право на власть» на украинском телеканале «1+1».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

"После таких переговоров Петр Алексеевич должен просто извиниться перед Виктором Федоровичем, пригласить его в Украину и уступить ему свое кресло. Потому что, к сожалению, наша дипломатия на данный момент слабее», — сказала депутат, говоря об итогах встречи «нормандской четвёрки» в столице ФРГ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Берлине прошла встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии. Результатом стала договоренность по разведению сторон конфликта на юго-востоке Украины. Кроме того, стороны согласились с необходимостью расширения мисси ОБСЕ в Донбассе.