Москва, 21 октября, 2016, 15:20 — ИА Регнум. На модель первые Apple Watch в российских торговых точках заметно снизилась цена — до 19 340 рублей. Предположительно, это связано с тем, что скоро будет выпущено второе поколение «умных часов», сообщает Vista News.

fancycrave1 Часы Apple

Уточняется, что в настоящее время на официальном сайте производителя первые модели Apple Watch продаются за 25 000 и 28 000 рублей. Цена эта выше первоначальной ненамного (цены поднимались, а затем снизились).

В российских магазинах Apple Watch Sport 38 мм можно купить за 19 340 рублей. Вероятно, скоро в продажу поступят Apple Watch Series 2 (сейчас их можно купить через предварительное бронирование).

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