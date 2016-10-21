Нижний Новгород, 21 октября, 2016, 15:19 — ИА Регнум. В одной из школ Нижнего Новгорода двое 16-летних подростков из благополучных семей устроили драку с поножовщиной, сообщили ИА REGNUM в СК РФ.

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По данным следствия, в дневное время в учебном заведении, расположенном в Ленинском районе Нижнего Новгорода школьник нанес своему однокласснику ножевое ранение в грудь.

Сразу после этого пострадавший был доставлен в городскую больницу, где ему была оказана медицинская помощь. В настоящее время угрозы для его жизни нет.

С целью установления степени тяжести причиненного потерпевшему вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза. Организована доследственная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства, при которых подростку были причинены телесные повреждения.

Оба подростка характеризуются положительно, воспитываются в благополучных семьях.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.