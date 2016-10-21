Ярославль, 21 октября, 2016, 15:17 — ИА Регнум. ОАО «ТГК-2» прекратила поставку теплоносителя в частное административно-хозяйственное здание во Фрунзенском районе Ярославля. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в компании, система теплоснабжения в строении представляла смертельную угрозу для людей.

Пресс-служба ОАО «ТГК-2» Офисное здание, отключенное от систем теплоснабжения

В здании на улице Дорожная расположена автомойка и различные офисы. А в подвале оборудованы мастерская по переплету книг и сауна. Как выяснилось, клиенты и сотрудники «подвальных» фирм подвергались смертельной опасности. Такой вывод сделали сотрудники ТГК-2 после проверки системы теплоснабжения здания.

Дело в том, что по проекту на склад поступает теплоноситель с температурой 130 градусов Цельсия. По санитарным нормам и правилам в таких условиях работать людям просто запрещено. Но собственники здания не адаптировали систему теплоснабжения к работе в условиях постоянного присутствия людей.

«Получается, что из-за желания местных бизнесменов заработать лишнюю копеечку посетители сауны и работники мастерской подвергаются смертельному риску. Прорыв трубы с теплоносителем 130 градусов в условиях замкнутого пространства не оставит ни единого шанса на спасение», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в ТГК-2.

Компания сочла необходимым прекратить поставку теплоносителя в здание — до тех пор, пока все нарушения в работе теплового пункта не будут исправлены. При этом ТГК-2 заняла жесткую позицию к попыткам его собственников привлечь внимание общественности к происходящему — сюжет об учениках школы английского языка, расположенной в здании, был показан на местном телевидении.

«Попытки собственников разжалобить общественность показательной демонстрацией «замерзающих детей» считаем ни чем иным, как вымогательством и желанием отвлечь всеобщее внимание от реальных нарушений, допущенных при перепланировке», — подчеркнули в компании.