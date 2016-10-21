Москва, 21 октября, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Минфин будет вынужден произвести займов почти на 70 млрд рублей больше, чем это предполагается в поправках к бюджету на 2016 год. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 октября заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова в ходе пленарного заседания в Госдуме. «Исходя из той оперативной информации, которую мы имеем за январь-сентябрь, Минфину в октябре-декабре необходимо будет осуществить заимствование в размере 266 млрд рублей», — заявила Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Заимствования

По ее словам, это может привести к «ухудшению условий размещения государственных облигаций для федерального бюджета, а также увеличению объема государственного внутреннего долга и долговой нагрузки на федеральный бюджет в части его обслуживания».

Комментируя повышение оценки объема ВВП в 2016 году — до 82,815 трлн рублей с 78,673 трлн рублей, Голикова отметила, что «это обусловлено корректировкой Росстатом отчетных данных по ВВП за 2015 год в связи с изменением методологии расчета».

«Без этого фактора темп роста ВВП в 2016 году снижен по сравнению с тем, который учитывался в законе о бюджете, на 1,3 пункта, индекс-дефлятор ВВП снижен на 3,2%», — продолжила она.

При этом, по мнению специалистов Счетной палаты, «существуют определенные риски несколько большего снижения объема ВВП по сравнению с предлагаемым, что связано с прогнозируемым достаточно существенным падением инвестиционного и потребительского спроса», указала Голикова.

Отметим, что законопроектом о поправках в федеральный бюджет предусматривается дефицит в 3 трлн рулей, или в 3,7% ВВП. При этом предусмотрено увеличение объема заимствований на 197,6 млрд рублей — с 300 млрд руб. до 500 млрд руб, или на 19,7%.