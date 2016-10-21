Рига, 21 октября, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Общая налоговая задолженность Латвии в начале октября 2016 года, включая актуальные, приостановленные и продленные долги, составила 1,369 млрд евро, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД), сообщает LETA.

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В том числе 881,753 млн евро составили долги перед основным госбюджетом, 321,135 млн евро составила задолженность перед бюджетами самоуправлений, а долги по взносам социального страхования составили 166,369 млн евро. Актуальные долги, по которым начисляется пеня, на 1 октября 2016 года составили 72% общей суммы задолженности или 986,573 млн евро.

Не подлежащими взысканию на 1 октября были признаны долги на сумму 9,918 млн евро — это долги ликвидируемых предприятий.

В свою очередь, подлежащими взысканию на начало октября были признаны долги на сумму 976,656 млн евро, в том числе реально подлежащими взысканию — на сумму 138,383 млн евро, реально не подлежащими взысканию — на сумму 838,273 млн евро. Срок возврата был продлен по долгам на сумму 65,741 млн евро. Сумма приостановленных задолженностей, по которым прекращено начисление пени, в начале октября составила 316,943 млн евро.

В начале сентября 2016 года общая налоговая задолженность составляла 1,421 млрд евро, что на 3,7% больше, чем в начале октября.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, представители СГД считают, что главной причиной невыполнения плана администрируемых налоговых поступлений является замедление экономического развития. На замедление экономического роста повлияло резкое падение объема инвестиций в экономику Латвии, и это вызывает опасения по поводу дальнейшего развития страны — президент Банка Латвии Илмар Римшевич полагает, что экономика страдает от зависимости от европейских фондов, а вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис винит геополитическую ситуацию.

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