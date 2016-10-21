Ташкент, 21 октября, 2016, 15:12 — ИА Регнум. В Узбекистане в рамках мер по повышению качества образовательного процесса и медицинских услуг на строительство и реконструкцию объектов образовательных и медицинских учреждений, а также оснащение их необходимым инвентарем с начала года освоено 919,5 миллиарда сумов (один доллар — 3050 сумов) капитальных вложений.

В. Соколов. Школа

Финансирование проектов осуществлялось за счет средств внебюджетного Фонда развития материально-технической базы высших образовательных учреждений — 201,3 миллиарда сумов, Фонда развития детского спорта — 285,5 миллиарда сумов.

Как сообщает пресс-служба правительства Узбекистана, в итоге с начала года введено 236 общеобразовательных школ на 86,3 тысячи ученических мест, 2 академических лицея на 1,1 тысячи ученических мест, 21 профессиональный колледж на 2,3 тысячи ученических мест.

Также введено в эксплуатацию четыре общежития академических лицеев и профессиональных колледжей на 550 мест, 24 медицинских учреждения, 15 школ музыки и искусства, 232 детских спортивных объекта и других объектов.