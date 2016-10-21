Москва, 21 октября, 2016, 15:12 — ИА Регнум. В поправках к федеральному бюджету 2016 года, которыми предлагается уменьшить ассигнования на 411,6 млрд рублей, не учтены резервы оптимизации внутри федерального бюджета. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 октября заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова в ходе пленарного заседания в Госдуме. «Следует обратить внимание, что при сокращении социально-чувствительных расходов не учитываются резервы оптимизации, которые имеются в федеральном бюджете», — заявила Голикова.

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В этой связи председатель Счетной палаты напомнила нормы о казначейском сопровождении госконтрактов, которые должны были обеспечить более эффективное использование бюджетных средств.

Однако согласно решениям правительства, из-под него (казначейского сопровождения) по состоянию на 1 октября 2016 года выведено 678 млрд рублей по 104 субсидиям, имущественным взносам и взносам в уставные капиталы, указала Голикова.

«По нашему мнению, целесообразность этого решения должна быть достаточно тщательно проверена при проверке исполнения бюджета 2016 года, прежде всего, с точки зрения эффективности», — заявила она.

Так, в результате, из 210 млрд рублей на казначейские счета перечислено 144, при этом в законодательные сроки не перечислены средства Фонда ЖКХ в объеме 57 млрд рублей.

Среди прочих вариантов оптимизации расходов Голикова упомянула сокращение бюджетных ассигнований, предусмотренных АО «Особые экономические зоны» на 3,1 млрд рублей. Сокращение обусловлено тем, что на 1 января 2016 года у АО «образовались остатки неиспользованных бюджетных средств в размере 3,5 млрд руб., на счетах дочерних обществ — 21,3 млрд рублей», отметила она.

Кроме того, у «Особых экономических зон» отсутствуют утвержденные основные плановые документы по созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа во Владивостоке, что также позволяет снизить планируемые бюджетные расходы на взнос в уставный капитал, добавила председатель Счетной палаты.

Отметим, что поправками в федеральный бюджет на 2016 год вносятся изменения в 40 программ. Предлагается уменьшить ассигнования на 411,6 млрд рублей. Наибольший объем сокращения предусматривается по направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики» (почти 250 млрд рублей), включая госпрограммы развития транспортной системы, сельского хозяйства и космической деятельности. По направлению «Новое качество жизни» сокращение составляет 91 млрд рублей, в том числе по программам «Развитие здравоохранения» — 16,9 млрд рублей, «Социальная поддержка граждан» — 22,4 млрд рублей.

В то же время основное увеличение расходов приходится на национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность (37,6%) и развитие пенсионной системы (7,6%).