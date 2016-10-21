Сеул, 21 октября, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Samsung Electronics Co. Ltd для поддержания своей репутации блокирует на YouTube видеозаписи с пародиями на самовоспламеняющиеся смартфоны Galaxy Note 7, передаёт ВВС.

mobiltelefon.ru Galaxy Note 7

Геймеры Grand Theft Auto V (GTA) выложили в сеть модификации игры, в которой вместо гранат использовались телефоны Samsung Galaxy Note 7 (которые «тоже взрываются»). Обосновано это решение тем, что геймеры якобы нарушили авторские права компании.

Напомним, репутация южнокорейской компании Samsung сильно пострадала из-за ряда случаев самовозгорания новой модели Galaxy Note 7. В Японии эти гаджеты запретили провозить в самолётах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 октября у одного из пассажиров самолёта в момент посадки в аэропорту Кансай (Япония) задымился аккумулятор Samsung Galaxy Note 7. Власти начали проверку по факту случившегося.