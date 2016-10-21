Москва, 21 октября, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Новые возможные ограничительные меры Европейского союза (ЕС) в отношении России не будут способствовать разрешению мировых проблем, а лишь навредят отношениям Москвы и Брюсселя. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы (власти РФ) считаем абсолютно деструктивной позицию, направленную на обсуждение расширения и продолжения санкционных дел, санкционных решений», — сказал представитель Кремля журналистам.

При этом Песков добавил, что санкционная политика Брюсселя против РФ наносит вред отношениям Москвы как с отдельными странами, так и в целом с ЕС.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что премьер-министр Италии Маттео Ренци во время девятичасовых переговоров в Брюсселе убедил лидеров стран ЕС не включать вопрос о новых санкциях против РФ в итоговое заявление саммита ЕС.

По данным издания, ряд стран ЕС — Франция, Германия и Великобритания — настаивали на оказании максимального давления на Москву в связи с событиями в сирийском Алеппо. Однако в итоге победила точка зрения премьер-министр Италии, который заявил, что не понимает, как это поможет остановить конфликт в Сирии.

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