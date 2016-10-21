Токио, 21 октября, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Японская компания IHI, специализирующаяся в производстве промышленного оборудования, планирует сконструировать беспилотник, оснащенный бензиновым двигателем, что позволит увеличить грузоподъемность летательного аппарата и радиус его действия, сообщает 21 октября Nikkei Asian Review.

ihi.co.jp IHI. Производство

Беспилотные летательные аппараты (БЛА), оснащенные электродвигателями, могут поднять от 3 до 5 кг и находиться в воздухе от 15 до 20 минут. IHI планирует запустить в производство БЛА, оснащенные бензиновым двигателем, что позволит увеличить его грузоподъемность до 15 кг, а радиус действия до 160 км. Новый БЛА компании IHI сможет находиться в воздухе в течение двух часов.

Представители компании IHI считают, что новый беспилотник будет пользоваться спросом среди аварийно-спасательных служб и муниципальных образований. Компания ожидает, что объем годовых продаж с 2024 по 2029 год составит от $10 до $20 млн. Производство должно начаться в 2019 году.