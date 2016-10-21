Ульяновск, 21 октября, 2016, 15:42 — ИА Регнум. В бюджете Ульяновской области на ближайшие три года продолжен курс на динамичное развитие всех сфер общественной жизни. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, об этом губернатор Сергей Морозов заявил на первом чтении проекта бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, которое состоялось в региональном Заксобрании.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

«Мы сохраним социальную направленность бюджета, все социальные обязательства будут неукоснительно исполняться, чтобы все ульяновцы, которые рассчитывают на поддержку региональной власти получали ее в полном объеме и вне зависимости от текущей ситуации в экономике. Более 74% расходной части главного финансового документа будет направлено на финансирование социальной сферы. На поддержку ульяновцев и создание для них комфортных условий жизни будет выделено более 32 млрд рублей из областного бюджета. Это и есть базовый принцип и приоритет нашей работы», — заявил Морозов.

По его словам, в бюджете 2017 года предусмотрены финансовые средства и на развитие реального сектора экономики, улучшение инвестиционного климата, поддержку предпринимательских инициатив, развитие промышленных проектов и аграрного сектора экономики.

«На эти цели мы направим около 6 млрд рублей. В этом мы видим второй принцип финансовой политики. И наконец, третий приоритет — это совершенствование и развитие межбюджетных отношений. Для решения вопросов местного значения и выполнения государственных задач в бюджете 2017 года планируется предоставление межбюджетных трансфертов по 68 видам финансовой помощи, в общей сложности на сумму более 11 млрд рублей. Это более 28% от общей суммы расходов областного бюджета», — пояснил губернатор.

Он отметил, что повышения доходной части бюджета планируется достичь за счёт дальнейшего сокращения неэффективных расходов, оптимизации затрат на содержание органов государственной власти, улучшения администрирования налогов и увеличения налогооблагаемой базы.

Главной особенностью бюджета 2017 года, по-прежнему, является то, что он сформирован по программному принципу на основании прогноза социально-экономического развития области. Распоряжением правительства региона утвержден перечень госпрограмм, которые стали основой трехлетнего бюджета. Всего планируется 18 государственных программ, сгруппированных по трем направлениям: новое качество жизни, в которое входят 8 социальных проектов, инновационное развитие и модернизация экономики, состоящее из пяти программ и третье направление — эффективный регион имеющее пять программ по управлению финансами, имуществом, развитию гражданского общества.

В частности, на развитие образования в бюджете предусмотрено 9 млрд 579,7 млн рублей, на социальную политику — 8 млрд 924,9 млн рублей, на здравоохранение — 8 млрд 98,3 млн рублей.

«То, что при всеобщем урезании финансирования, бюджет отрасли здравоохранения и мероприятий профилактической направленности в Ульяновской области увеличивается, является положительным примером. Безусловно, это в первую очередь, заслуга губернатора Сергея Морозова. Ульяновская область — один из немногих субъектов, где здравоохранению уделяется повышенное внимание не только в год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утвержденного Президентом, но и в текущей ситуации», — отметил заместитель директора Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ Руслан Линчак.

Глава фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Ростислав Эдварс в свою очередь заявил, что в вопросе экономии средств партийное большинство Заксобрания намерено начать с себя: «Фракция партии «Единая Россия» рассмотрела вопрос оптимизации работы депутатского корпуса. Принято решение уменьшить число депутатов, работающих в областном парламенте на постоянной основе. Также в целях сокращения затрат мы выступили с предложением о внесении изменений в регламент работы Заксобрания и сокращении количества вице-спикеров — у председателя регионального парламента останется только один заместитель».

Пол данным областного Минфина, доходы областного бюджета на 2017 год спланированы в объеме 39 млрд 607,7 млн рублей, расходы — 41 млрд 407,7 млн рублей. Безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2017 году должны составить 5 млрд 9 млн рублей. Эта цифра не окончательная, в ходе исполнения федерального бюджета в 2017 году она будет уточняться.

По словам председателя комитета по бюджету и экономической политике ульяновского Заксобрания Валерия Малышева, в период непростой экономической ситуации в Ульяновской области сохраняется положительная динамика роста собственных доходов. Если в 2014 году регион по этому показателю был только на 13 месте, то по итогам 2015 года по темпу роста налоговых и неналоговых доходов область уже занимала вторую позицию среди регионов ПФО, уступив только Татарии.

«34,6 млрд рублей собственных доходов, которые планируется собрать в 2017 году, это самая высокая сумма в постсоветский период — 12 лет назад показатель собственных доходов составлял всего 3,5 млрд рублей», — уточнил Малышев.