Токио, 21 октября, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Угроза цунами при землетрясении, которое произошло в Японии, отсутствует, сообщает телерадиокомпания NHK.

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Землетрясение зафиксировано в префектуре Тоттори (остров Хонсю). Магнитуда составляет 6,6. Сейсмологи заявили, что угрозы цунами нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 октября в западной части Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6. Толчки произошли ночью 20 октября на глубине 10 км. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.