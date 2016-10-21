Москва, 21 октября, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Введение «налога на тунеядцев» перемещает в зону риска всех граждан, у которых нет официальных доходов независимо от причины такой ситуации. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 21 октября зампред правления Локо Банка Андрей Люшин, комментируя планы Минтруда по введению «налога на тунеядцев» в размере 20 тыс. рублей в год.

Илья Репин. Босяки. Бесприютные (фрагмент). 1894

«Если оперировать «бюджетной логикой», то сумма как раз и соответствует минимальному размеру взносов с работника, поэтому ее размер адекватен. Если сравнивать с размером минимального уровня оплаты труда — очевидно, что нет. Пока непонятен механизм того, как будут выявлять граждан, скрывающих свои доходы, и отличать их от безработных граждан. Поэтому можно сказать, что в зоне риска все, у кого нет официальных доходов, вне зависимости от причины», — считает эксперт.

Более того, такой налог может стать причиной роста социального напряжения, если не будет сформирован адекватный механизм выявления «серых доходов», предупреждает Люшин. Но в случае нахождения такого механизма его следует в первую очередь применить к другим категориям населения, которые точно имеют серые доходы, указывает эксперт. «Этот механизм гораздо эффективнее будет развернуть по отношению ко всем гражданам страны, особенно чиновникам — это продемонстрировало бы действительное стремление государства к борьбе с коррупцией и выведением доходов в легальное поле» — полагает Люшин.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин назвал размер сбора с неработающих граждан РФ: по его мнению, он должен составлять 20 тыс. рублей в год, пишут «Известия». Такой размер сбора с неработающих граждан основывается на МРОТ и подоходном налоге, который с него заплатил бы легально работающий человек. «За год, если считать его с МРОТ, сумма составит 11,7 тыс. рублей», — подсчитал Топилин. Здесь же следует учесть и взнос в фонд ОМС, который платит субъект РФ за неработающего гражданина: в среднем за год он составляет 8−9 тыс. рублей в зависимости от субъекта РФ.