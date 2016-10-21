Тюмень, 21 октября, 2016, 14:42 — ИА Регнум. В Тюменской области сотрудники СПИД-центра жалуются на агрессивных пациентов. С начала года зафиксировано четыре случая нападения на медицинских работников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе медучреждения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Медицинский работник СПИД-центра

Один из пациентов во время приема у врача начал угрожать доктору. Он забрал медицинскую документацию и уничтожил.

В настоящее время в центре принимаются меры по дополнительному обеспечению безопасности медицинского персонала, сообщает представитель медучреждения.

Кроме того, областной суд поставил точку в нашумевшем деле тюменца, утверждавшего, что в тюменском Центре профилактики и борьбы со СПИДом ему был поставлен неверный диагноз. И вообще он ставил под сомнение само существование ВИЧ-инфекции. Впрочем, тенденция явления ВИЧ-диссидентства является общемировой. Не обошла она стороной и Тюмень. Чтобы привлечь на свою сторону общественность, пациент участвовал в телевизионных шоу, светился в прессе. Тюменец требовал с центра в качестве моральной компенсации 2 млн рублей. Судом была назначена экспертиза в Омском Центре профилактики и борьбы со СПИДом, где диагноз подтвердился. Суд отказал больному в иске.

Напомним, что не только пациенты покушаются на докторов тюменского центра борьбы с опасным заболеванием. В апреле коллекторы атаковали центр звонками в течение трех дней. Сперва они представлялись сотрудниками колл-центра, потом досаждали медучреждению бесконечными звонками с требованием денег, затем — молчанием в трубке. Коллекторы утверждали, что якобы у одного из сотрудников тюменского центра борьбы со СПИДом есть долги. Попытки объяснить им, что звонками они терроризируют госучреждение были безуспешными. Как поясняют в областном департаменте здравоохранения, используя автодозвон, вышибалы блокировали телефонные линии центра. Пациенты были лишены возможности связаться с регистратурой и докторами. Центр профилактики и борьбы со СПИДом города Тюмени был вынужден обратиться в прокуратуру.

Прокурорской проверкой было установлено, что с 12 апреля на телефоны регистратуры и отдела профилактики с периодичностью одна-две минуты поступали звонки с номера телефона, который был зарегистрирован за екатеринбургским коллекторским агентством. Поскольку коллекторское агентство находится в Екатеринбурге, прокуратура Тюменской области направила материалы проверки в надзорное ведомство Среднего Урала.