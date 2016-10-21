Париж, 21 октября, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Ростовская область будет экспортировать растительное масло в Иран. Об этом стороны договорились на международной продовольственной выставке, которая завершила свою работу в Париже. Поставлять продовольствие будет компания «Астон», сообщили ИА REGNUM в донском министерстве сельского хозяйства и продовольствия 21 октября.

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Донской регион снабдит Иран не только подсолнечным, но и кукурузным маслами. Продукция на экспорт будет производиться в Морозовском и Миллеровском районах.

Отметим, что донской производитель круп ПКФ «Маяк» уже поставляет свою продукцию, в том числе и в Иран. В 2014 году объем внешнеторгового оборота Ростовской области с Ираном достигал 71 млн долларов.

Напомним, что в этом году труженики села собрали богатый урожай зерна. Что позволило Ростовской области занять первое место в России по урожаю ранних зерновых культур. Также донской регион — лидер по производству растительного масла.

Помимо этого, Ростовская область является крупнейшим экспортером продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на юге России. Донские предприятия успешно представлены на международных рынках, экспортируя не только зерно, но и растительное масло, крупы, хлебцы, муку, патоку и кондитерские изделия. Продовольствие Дон поставляет в страны СНГ, Евросоюза и Ближнего Востока, а также Израиль.