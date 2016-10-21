Москва, 21 октября, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Известный актер Николай Караченцов проходит лечение в больнице после падения в своей квартире. Упав с кровати, он повредил ногу, передает телеканал «360».

Anatoly Lomohov Николай Караченцов

Артист получил травму несколько дней назад. После падения он три часа пролежал на полу, пока его супруга искала помощь. Собственными силами она не могла справиться с тем, чтобы поднять артиста, находящегося в тяжелом состоянии.

Сын Караченцова подтвердил, что его отца госпитализировали в один из реабилитационных центров столицы. Медики оценивают состояние артиста как стабильное. Рядом с 71-летним актером находится его жена Людмила Поргина.

Напомним, в феврале 2005 года Николай Караченцов попал в аварию, находясь за рулем своего автомобиля. Актер получил тяжелую черепно-мозговую травму.