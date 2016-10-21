Николай Караченцов лежит в больнице после домашней травмы
Москва, 21 октября, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Известный актер Николай Караченцов проходит лечение в больнице после падения в своей квартире. Упав с кровати, он повредил ногу, передает телеканал «360».
Артист получил травму несколько дней назад. После падения он три часа пролежал на полу, пока его супруга искала помощь. Собственными силами она не могла справиться с тем, чтобы поднять артиста, находящегося в тяжелом состоянии.
Сын Караченцова подтвердил, что его отца госпитализировали в один из реабилитационных центров столицы. Медики оценивают состояние артиста как стабильное. Рядом с 71-летним актером находится его жена Людмила Поргина.
Напомним, в феврале 2005 года Николай Караченцов попал в аварию, находясь за рулем своего автомобиля. Актер получил тяжелую черепно-мозговую травму.