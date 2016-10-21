Калуга, 21 октября, 2016, 14:38 — ИА Регнум.



uralinform.ru Пустая кроватка

23-летней жительница Калужской области летом этого года, во дворе дома усадила годовалого сына в таз с водой и оставила ребенка без присмотра, сообщил 21 октября корреспонденту ИА REGNUM руководитель Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Игорь Зайцев.

Между тем, малыш вылез из тазика и пополз к стоящей рядом ванне с водой, где и утонул. В это время, в доме находились отец ребенка и родственница, которые смотрели телевизор.

Следствие пришло к выводу, что мать ребенка имела возможность присмотра за сыном, однако беспечно оставила его одного, что привело к гибели малыша.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ей грозит наказание до 2 лет лишения свободы.