Уфа, 21 октября, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Добыча черного золота в 2017 году в Российской Федерации (РФ) может вырасти до нового рекордного уровня в 548 млн тонн. Об этом, как передают «Вести.Финанс», заявил глава Минэнерго Александр Новак во время своего визита в Уфу.

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«Прогнозом социально-экономического развития предусмотрена добыча на уровне около 548 млн тонн в следующем году», — отметил он.

При этом глава Минэнерго добавил, что в текущем году добыча нефти в РФ составит порядка 544 млн тонн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября в Стамбуле состоялась неформальная встреча ОПЕК с участием РФ, на которой обсуждался механизм воздействия на ситуацию на мировом рынке нефти.

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