Москва, 21 октября, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Корабельная авианосная группа ВМФ РФ вошла в пролив Ла-Манш на пути в Атлантику. Возглавляет группу «Адмирал Кузнецов» (тяжёлый авианесущий крейсер), передаёт ВВС.

mil.ru Взлет с авианосца «Адмирал Кузнецов»

Группа военных кораблей под наблюдением военных судов НАТО (эсминец «Данкан» Великобритании, фрегат «Ричмонд, ракетный фрегат «Эвертсен» Нидерландов и фрегат «Леопольд I» Бельгия) сейчас идёт вдоль южного побережья Великобритании. На палубе «Адмирал Кузнецов» находятся два истребителя, готовые к вылету.

Также за ходом судна следят американские истребители F-15. На британских авиабазах на юге Англии находятся истребители «Тайфун», готовые к вылету.