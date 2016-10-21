Ташкент, 21 октября, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Реализация программных мер по реформированию и развитию сельского хозяйства в Узбекистане на период 2016—2020 годов за 9 месяцев 2016 года обеспечила рост валовой продукции сельского хозяйства на 6,4%, сообщает правительство республики.

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«В течение 9 месяцев оптимизирована структура посевных площадей за счет сокращения посевов хлопчатника на площади 30,5 тысячи гектаров с размещением на них наиболее востребованных на внутреннем и внешнем рынках плодоовощных культур», — говорится в документе.

На площади 8,2 тысячи гектаров созданы новые интенсивные сады, на площади 5,2 тысячи гектаров — виноградники. Проведена реконструкция садов на 6 тысяч гектаров и виноградников — на 3,5 тысячи гектаров. На площади 532 гектара построено 9,9 тысячи современных теплиц.

В рамках Госпрограммы по мелиоративному улучшению и рациональному использованию водных ресурсов, в течение 9 месяцев текущего года завершены работы по строительству и реконструкции 734,6 километра коллекторов, 229 километров закрытой коллекторно-дренажной сети, 846 скважин, 50 гидротехнических сооружений и 7 насосных станций.

«В рамках реализации мер по укреплению и развитию материально-технической базы хранения плодоовощной продукции на период 2016—2020 годы созданы 164 новых холодильных камеры для хранения плодоовощной продукции мощностью 64,6 тысячи тонн единовременного хранения продукции», сообщает правительство.

Как отмечается в документе, в результате принятых мер, несмотря на сложные погодные условия, выращен и собран богатый урожай, в том числе 2,3 миллиона тонн картофеля, 8,2 миллиона тонн овощей, 1,5 миллиона тонн бахчевых, свыше 1,2 миллиона тонн винограда и 2 миллиона тонн плодов и ягод.

«Поголовье крупного рогатого скота достигло около 11,6 миллиона голов (3,4% к аналогичному периоду предыдущего года), за 9 месяцев произведено 1,6 миллиона тонн мяса (6,6%), 6,9 миллиона тонн молока (6,9%), свыше 4,5 миллиарда штук яиц (10,8%) и другой продукции», — говорится, в частности, в сообщении.