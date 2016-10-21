Санкт-Петербург, 21 октября, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Сотрудники транспортной полиции обследовали подозрительный багаж одного из пассажиров в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге и не нашли опасных предметов и веществ. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО. Обстоятельства случившегося выясняются.

gov.spb.ru Аэропорт «Пулково»

Напомним, место обнаружения подозрительного предмета было оцеплено, а вход в терминал временно ограничен.

Как пояснили в транспортной полиции, в полдень 21 октября на пункте предварительного досмотра в здании Централизованного пассажирского терминала аэропорта во время досмотра багажа гражданина сработали рамки досмотрового оборудования.

Гражданин был отправлен в дежурную часть полиции в аэропорту, а его багаж обследован с привлечением кинологов со служебными собаками. «Стражами порядка в целях обеспечения безопасности и правопорядка территория досмотровой зоны была частично оцеплена, эвакуация не проводилась», — отметили в пресс-службе.

В 13:30 проверочные мероприятия были окончены, и аэропорт продолжил работу в штатном режиме. Тем не менее сейчас сотрудники транспортной полиции ведут работу по установлению обстоятельств произошедшего и выясняют причины срабатывания оборудования, настроенного на поиск взрывоопасных веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в аэропорту «Пулково» нормальная работа Централизованного пассажирского терминала временно была ограничена из-за поступившего звонка о «заминировании». Звонок оказался ложным, опасных предметов не нашли. Личность звонившего установлена.

Забытая сумка стала причиной тревоги в петербургском аэропорту «Пулково» утром 5 октября. Для обеспечения безопасности пассажиров на месте происшествия было организовано оцепление. Угроза не подтвердилась.