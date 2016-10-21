Дамаск, 21 октября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) отказались покидать сирийский Алеппо, несмотря на жесты доброй воли, предпринятые Москвой и Дамаском, об этом в ходе пресс-конференции с главой МИД Гватемалы Карлосом Морлесом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Freedom House Бои в Алеппо

По словам Лаврова, Москва обеспокоена тем, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) отказались выходить из города, в этом с ними солидарны участники других вооруженных формирований, находящиеся в восточной части Алеппо.

Террористы саботируют объявленную гуманитарную паузу и обстреливают тех, кто намерен покинуть город. Более суток в Алеппо действует режим, в рамках которого мирные жители, а также боевики, сдавшие оружие, могут выйти через специальные гуманитарные коридоры.