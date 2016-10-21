Париж, 21 октября, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Правительство Франции сменило сопредседателя Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.

Flickr Стефан Висконти (Stéphane Visconti)

Согласно официальному сайту правительства Франции Legifrance.gouv.fr, старший советник по иностранным делам Стефан Висконти сменил на этом посту Пьера Адриё, занимающего должность с 2014 года.

Тем же решением Висконти назначен также послом ЕС по вопросам Восточного партнерства и Черноморского региона.

Как сообщает АПА, пока неизвестно, когда Висконти приступит к исполнению обязанностей в качестве сопредседателя.

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для посреднической миссии по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. В неё входят Армения, Азербайджан, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

Согласно официальной биографии Стефан Висконти свободно владеет русским языком. Кроме русского он знает немецкий, шведский, турецкий и грузинский. До назначения дипломат работал Чрезвычайным и полномочным послом Франции в Латвии.