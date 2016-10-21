Москва, 21 октября, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Позиция в поддержку антироссийских санкций наносит сильный вред отношениям РФ с отдельными странами и с ЕС в целом. Об этом 21 октября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мнение тут не претерпело каких-либо изменений. Мы считаем абсолютно деструктивной позицию, направленную на расширение и продолжение санкционных решений. Мы считаем, что это наносит сильный вред отношениям России как с отдельными странами, так и с Евросоюзом в целом, причем вред в первую очередь наносится граждан тех стран, которые принимают участие в экономической деятельности», — сказал Песков.

По его словам, в Европе из-за санкций трудности «испытают простые фермеры, простые производители, поставщики услуг и так далее»: «В любом случае эти санкции вообще никак не способствуют решению тех проблем, которые мы вместе обсуждаем».

Напомним, антироссийские санкции были введены рядом стран в 2014 году. Инициаторами стали США, которых поддержал Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других государств.