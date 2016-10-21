Саратов, 21 октября, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Комитетом по управлению имуществом Саратова и ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» подписано концессионное соглашение в отношении городских централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. Размер инвестиций в создание и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения составит более 18 млрд рублей, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водоканал

Заключение соглашения явилось результатом проведения предусмотренных действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и конкурсной документацией процедур открытого конкурса, отмечают в мэрии.

В соответствии с условиями концессионного соглашения концессионер должен провести мероприятия по реконструкции систем водоснабжения, головных сооружений водопровода; городской станции аэрации; водопроводных подкачивающих насосных станций и канализационных насосных станций; обеспечить новое строительство магистральных разводящих и квартальных сетей водоснабжения и канализации; подключить к системе централизованного водоотведения поселки Латухино, Жасминный, Мирный, Увек, Лесопильный; осуществить закупку спецтехники для обслуживания сетей и объектов.

При реализации условий концессионного соглашения его сторонами будут учтены результаты судебного спора, связанного с обжалованием решения и предписания ФАС России, уточнили в пресс-службе мэрии.

Напомним, по поводу больного вопроса для горожан — передаче «Саратовводоканала» в концессию, за которой по опыту других регионов последует взлет цен на тарифы на воду, директор МУПП Сергей Винарский заявил: «Чего ждать — расписано в конкурсной документации. Мы также участвуем в этой работе, знакомы с этой документацией. Мы исходим из того, что кто бы ни пришел, он будет обязан выполнить те условия, которые перед ним поставит собственник. Если условия будут выполняться честно, то наша инфраструктура примет совершенно другой вид в течение ближайших 3−5 лет. В этом мы не сомневаемся».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в торгах на концессию МУПП «Саратовводоканала» участвовали две компании: ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» и ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья». Они обе предоставили задаток на участие в конкурсе по 500 млн рублей. По итогам приема и рассмотрения заявок 14 июня 2016 года конкурсная комиссия приняла решение об их допуске к торгам.

9 сентября 2016 года комитет по управлению имуществом мэрии Саратова распространил комментарий по поводу сложившейся скандальной ситуации.

«В Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) поступила жалоба ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» на действия организатора торгов — комитета по управлению имуществом при проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении централизованных систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов», указано в документе.

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