Ханты-Мансийск, 21 октября, 2016, 14:20 — ИА Регнум. В Югре оштрафована дочерняя структура нефтяной компании. Природоохранная прокуратура в ходе проверки установила, что в период с 2014 по 2015 годы структура ЛУКОЙЛ АО «РИТЭК» в пределах Виноградовского месторождения в Ханты-Мансийском и Белоярском районах приступило к эксплуатации пяти трубопроводов, предназначенных для транспортировки добываемой нефти при освоении участков недр, сообщили в прокуратуре.

ИА REGNUM Рубли

Прокурорская проверка выявила, что у АО «РИТЭК» не было полученных в установленном порядке разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства. Кроме того, указанные объекты не были внесены в реестр опасных производственных объектов и являлись безнадзорными со стороны государственных органов.

В связи с выявленными нарушениями природоохранный прокурор обратился в Ленинский районный суд города Самары с иском о запрете незаконной эксплуатации опасных производственных объектов. Суд иск удовлетворил в полном объеме.

Северо-Уральским управлением Ростехнадзора АО «РИТЭК» привлечено к административной ответственности по ст.9.1 КоАП РФ («Нарушения требований промышленной безопасности») с наложением штрафных санкций на общую сумму миллион рублей.

Ранее, по данным прокуратуры, компания была уличено в незаконной рубке деревьев на площади свыше шести гектаров. Экологический ущерб составил почти 2,9 млн рублей.

Рубку АО «РИТЭК» провело в 2015 году при выполнении подготовительных работ для последующего строительства кустовой площадки на территории месторождения имени Виноградова в Белоярском районе с привлечением подрядных организаций — ООО «Самотлортранс» и ООО «НЕРГА». В марте этого года было возбуждено уголовное дело.

В Пермском крае Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура в апреле этого года установила, что в нарушение требований законодательства, условий пользования недрами и требований проектной документации АО «РИТЭК» в 2015 году не обеспечило полезное использование попутного нефтяного газа в объеме 95% от его добычи. Фактически общество попросту сжигает газ на факельных установках Осокинского, Касибского и Гежского месторождений. В результате большое количество вредных выбросов попадает в атмосферный воздух, что влечет за собой ухудшение состояния окружающей среды и уничтожение не возобновляемого природного ресурса. Акционерное общество было привлечено к ответственности в виде штрафов на общую сумму 2,6 млн рублей.

Ранее с АО «РИТЭК» был связан громкий скандал с невыплатами заработной платы вахтовикам, которые получили ее спустя полгода. Компании пришлось выплатить 20,2 млн рублей и расторгнуть договор с недобросовестным подрядчиком.