Стокгольм, 21 октября, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Ночью сгорел центр по приему беженцев в Швеции, заявили представители полиции, сообщает 21 октября Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Инцидент произошел в Стокгольме. Сотрудники полиции Швеции считают, что причиной пожара стал поджог.

«Вещи у дома не могли загореться сами собой без всякой причины», — сказал представитель полиции Стокгольма Кьелл Линдгрен.

В здании находились два сотрудника центра и девять постояльцев. Все были эвакуированы, никто не пострадал.

Напомним, за прошедшую неделю в Стокгольме произошло два пожара в центрах по приему беженцев. Полиции не удалось установить связь между этими пожарами. Первый пожар в Стокгольме произошел утром 16 октября в южном районе города.