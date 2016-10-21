Ставрополь, 21 октября, 2016, 14:12 — ИА Регнум.



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В Ставропольском крае адвокат осуждена за попытку мошенничеств, а на сумму 700 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Адвокат Ирина Коробова потребовала деньги от отца своего подзащитного якобы для следователя управления Наркоконтроля. Она обманула отца подследственного, сказав, что следователь требует денег для того, чтобы не избирать подзащитному меру пресечения в виде заключения под стражу.

Отец подследственного заявил об этом в полицию, после чего адвоката задержали при получении денег.

Приговором суда адвокат получила 1,5 года условно. Также ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Это дело не ново для ставропольской судебной практики. Ранее подобные дела уже расследовались в отношении адвокатов.