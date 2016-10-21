Нальчик, 21 октября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. В осенний призыв из Кабардино-Балкарии на службу в армию будут призваны около 700 новобранцев. Первые 18 призывников уже отправились на службу в войска.

recrut.mil.ru Новобранцы

Все новобранцы обеспечены зимним обмундированием и снаряжением, средствами личной гигиены, банковскими картами для начисления денежного довольствия и телефонными сим-картами для мобильной связи с родными, пишет РИА «КБР».

Напомним, что весной 2016 года на срочную службу в войска Министерства обороны и Национальной гвардии России, а также другие ведомства, в которых предусмотрена военная служба, были призваны 600 ребят из Кабардино-Балкарии.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы квота на армейскую службу для республики увеличена. В среднем в весеннюю и осеннюю призывные кампании служить отправляются 600−700 человек. В то время, как еще в весной 2014 года в ряды Вооруженных сил России из Кабардино-Балкарии были направлены около 350 юношей. В 2013 году общее число призванных в армию жителей Кабардино-Балкарии составило всего 881 человек.Читайте по теме: Квота на весенний призыв в армию для Кабардино-Балкарии увеличена вдвое

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