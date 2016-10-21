Москва, 21 октября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2016 год, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Нефтегазовые доходы упали

Согласно проекту поправок, дефицит бюджета в 2016 году увеличится на 674,2 млрд рублей — до 3,034 трлн руб, или 3,7% ВВП, доходы сократятся на 369,9 млрд рублей за счёт снижения нефтегазовых доходов. Планируется также рост расходов на 304, 3 млрд рублей — их общий объем составит 6 трлн 403,0 млрд рублей. Корректируются и показатели инфляции — в поправках заложена инфляция 5,8% против 6,4% в первоначально утвержденной редакции бюджета. Понижен прогнозируемый средний уровень цены на нефть марки Urals — с 50 долларов за баррель до 41 доллара за баррель.

Проект поправок в бюджет-2016 года также предполагает рост нормативной величины Резервного фонда до 290 млрд рублей — с 5,507 трлн рублей до 5,797 трлн рублей. Также планируется, что объем ВВП увеличится с 78,67 трлн до 82,815 трлн рублей.

Поправки предусматривают внесение изменений в параметры внутреннего и внешнего госдолга. Согласно документу, верхний предел внутреннего госдолга возрастает с 8,82 трлн рублей до 9,868 трлн рублей, а внешнего — снижается с 50,1 млрд евро до 49,7 млрд евро. Объем внутренних займов увеличивается с 300 до 500 млрд рублей.

Налоговые доходы ожидаются в объеме 8,653 трлн рублей (10,4% ВВП), неналоговые доходы — 4,475 трлн рублей (5,4% ВВП).

Здравоохранение в минусе, ВПК в плюсе

Поправки меняют финансовое обеспечение реализации всех 40 госпрограмм. Общее уменьшение финансового обеспечения госпрограмм предусматривается в сумме 411,6 млрд рублей (открытая часть), или 5,2% годовых бюджетных ассигнований. Наиболее серьезные сокращения предусматриваются по направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики» (249,6 млрд рублей), включая госпрограммы по развитию транспортной системы, сельское хозяйство и развитие космической деятельности. Госпрограмма развития АПК сокращается на 22 млрд рублей — до 214,79 млрд рублей. По направлению «Новое качество жизни» сокращение составляет 90,9 млрд рублей, в частности, по госпрограммам «Развитие здравоохранения» — 16,9 млрд рублей.

Поправки увеличивают секретные расходы бюджета почти на 680 млрд рублей, а их долю в общих расходах — до 22%. В рамках разделов расходов бюджета наибольшее увеличение предусмотрено по разделу «Национальная оборона» — на 739,7 млрд рублей, до 3,888 трлн рублей (рост на 37,6%).

Также расходы увеличиваются по разделу «Социальная политика» — на 177,38 млрд рублей, до 4,631 трлн рублей. По направлению «Развитие пенсионной системы» предусматривается увеличение расходов на 7,6%. Увеличиваются расходы на обеспечение деятельности федеральных органов госвласти и органов судебной власти.

Как сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), второе чтение проекта поправок к бюджету на 2016 год предполагается 2 ноября. «Это социальная поддержка, поэтому нам надо торопиться», — сказал он.