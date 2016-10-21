Астрахань, 21 октября, 2016, 14:06 — ИА Регнум. В Астраханской области для того, чтобы получить право на пенсию по выслуге лет, государственные и муниципальные служащие будут работать дольше. Соответствующие изменения в ряд законов в сфере государственной гражданской службы, связанные с новыми федеральными нормами, местные депутаты приняли накануне в ходе очередного заседания областной думы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе законодательного органа региона 21 октября.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

Согласно документу, к стажу государственной гражданской и муниципальной службы устанавливаются единые требования. Если сейчас в Астраханской области он составляет 12,5 лет для мужчин и десять лет для женщин, то уже в ближайшие 10 лет этот показатель возрастет в два раза. Однако произойдет это не сразу, а постепенно. Стаж начнет увеличиваться уже со следующего года и к 2026 году достигнет 20 лет.

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Вместе с тем, отпуска чиновникам урежут. Продолжительность ежегодных отпусков для госслужащих: как основного, так и с учетом дополнительных дней за выслугу лет и ненормированный служебный день уменьшатся. Также законопроект уточняет и квалификационные требования для замещения должностей в сфере государственного и муниципального управления.

Все эти нововведения, как пояснил председатель комитета по государственному строительству, законности и правопорядку Сергей Герасимов, направлено, в том числе, и на экономию бюджетных средств и оптимизацию расходов.

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Астрахань снова лезет в долги

Добавим, что, по данным Росстата за первое полугодие 2016 года, в Астраханской области штат чиновников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти был укомплектован на 87,6% (численность госслужащих составляла 2845 человек), органов местной исполнительной власти — на 90,8% (1171 служащий), а в органах местного самоуправления не хватало 6,3% сотрудников (всего на 1 июля работало 1197 служащих).

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При этом заработная плата за январь-июнь выросла только у федеральных чиновников в регионе — на 4,8% и составляла 26,5 тыс. рублей. А вот зарплаты госслужащих в органах исполнительной сласти и местного самоуправления, напротив, по сравнению с первым полугодием 2015 года сократились на 7,2% и 0,6% соответственно и составили 33,2 тыс. и 31,7 тыс. рублей. Это больше, чем в среднем по региону — 29 307 рублей. Добавим, что, в частности, чиновники местного самоуправления в Астраханской области богаче всех остальных своих коллег в других регионах Южного федерального округа, кроме Кубани. Здесь зарплата госслужащего достигала 37 148 рублей