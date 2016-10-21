Новый Некоуз, Ярославская область, 21 октября, 2016, 14:02 — ИА Регнум. В Некоузском районе Ярославской области более 10 лет разрушалась экосистема реки Латка и окрестных территорий. Причиной тому стали самовольно возведенные одним из местных жителей гидротехнические сооружения, рассказал корреспонденту ИА REGNUM региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

yarregion.ru Самовольно возведённая дамба на реке Латка

«В 2005 году один из местных землевладельцев при строительстве частного дома самовольно построил на реке Латка два шлюза и земляную дамбу. Результатом стало заболачивание реки, изменение правого берега и затопление окрестных территорий. В реке начали иссякать запасы рыбы. Кроме того, фауна водоема, в частности, 25 бобровых плотин, исследуется Институтом биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, поэтому нарушения в этой экосистеме недопустимы», — отмечает Сергей Бабуркин.

При этом, подчеркивает ярославский омбудсмен, работы велись собственником земли за пределами границ принадлежащего ему земельного участка, без разрешения и согласования с властями.

Местные жители и активная общественность неоднократно пытались привлечь внимание властей к происходящему. Но многочисленные обращения в различные инстанции результата не дали. В августе этой проблемой заинтересовалась Общественная палата Ярославской области, которая и привлекла к ее решению Сергея Бабуркина.

В ответ на запрос Уполномоченного департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области в сентябре провел проверку. В результате в отношении нарушителя было возбуждено дело об административном правонарушении. В настоящий момент самовольно возведенные гидросооружения демонтированы.

Таким образом, права жителей Некоузского района на пользование водными ресурсами восстановлены. А заодно ‑ и права бобров на жизнь и благоприятные условия проживания.