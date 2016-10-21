Москва, 21 октября, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Бельгийской стороне были предъявлены доказательства причастности ВВС Бельгии к обстрелу с воздуха селения Хассаджек (провинция Алеппо, Сирия). Для этого посол Бельгии в Москве Алекс ван Меувен был вызван в российское министерство иностранных дел сегодня, 21 октября, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

manhhai Авиаудар

Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов обратил внимание на то, что Брюссель упорно продолжает отрицать факт бомбардировки пригорода Алеппо бельгийскими ВВС 18 октября. Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что эта позиция властей Бельгии вызывает недоумение, тем более погибли мирные жители.

«Бельгийскому дипломату были представлены доказательства причастности ВВС Бельгии к бомбардировке населенного пункта Хассаджак», — сообщили в пресс-службе.

В российском МИДе отметили, что технические аспекты полёта двух бельгийских самолётов F-16 уже сообщены военному атташе Бельгии в Москве — через российское министерство обороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сообщение о том, что по Хасаджеку был нанесён авиаудар, поступило из российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии. Данные были получены от местного совета города Африн провинции Алеппо.

Согласно полученным данным, в ночь на 18 октября в результате авиаудара по Хасаджеку погибли шесть мирных жителей, ещё четверо получили ранения, было разрушено два жилых дома. В районе Хассаджека в это время российской стороной были зафиксированы два бельгийских истребителя F-16.

20 октября в Минобороны РФ были представлены подробные данные объективного контроля. На следующий день в Минобороны Бельгии сообщили, что Брюссель ждёт официального отказа Москвы от «необоснованных обвинений» в авиаударе по мирным жителям в Сирии.