Чебоксары, 21 октября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Вторая сессия Госсовета Чувашии прошла менее бурно и экспрессивно, чем первая, организационная, но при этом отличилась хамством отдельных депутатов не только в адрес друг друга — досталось и вновь назначенному спикеру Валерию Филимонову. Дискуссии сохранили критический характер, но тон их стал жёстче, обозленнее, мстительнее, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru Спикер Валерий Филимонов

Нынешняя сессия также удивила массовым оттоком депутатов: десяток парламентариев заранее оставили письменные предупреждения, другие, в том числе инициаторы законопроектов, покидали зал по мере хода заседания. Зал редел, но на голосовании это практически не отразилось: оставшиеся коллеги успевали нажимать на кнопки за себя и «того парня» — табло показывало 41 проголосовавших (всего в Госсовете 44 депутата), изредка снижаясь до 38. На просьбу оппозиции пройти перерегистрацию депутаты проголосовали против. Отметим, что парламентский корпус пополнил единоросс Николай Угаслов, который получил «сенаторский» мандант: Вадим Николаев досрочно сложил полномочия депутата в связи с назначением в Совет Федерации.

Первые копья полетели при рассмотрении величины прожиточного минимума пенсионера в Чувашии, которая рассчитана на основании потребительской корзины и используется при установлении социальной доплаты к пенсии. В 2017 году её предложено установить на уровне 7720 рублей. Это на 329 рублей (или на 4,5%) выше уровня 2016 года.

«Доплату получают пенсионеры, у кого общая сумма материального обеспечения не достигает указанной величины прожиточного минимума», — пояснила замминистра труда Чувашии Елена Сапаркина. Со ссылкой на прогноз отделения Пенсионного фонда по Чувашии, она сообщила, что в 2017 году доплату получат «в среднем 28 тыс. пенсионерам и расходы на её реализацию составят 621 млн рублей за счёт федерального бюджета».

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Лидер фракции «Справедливой России», главный бунтарь парламента Игорь Молякова начал пытать чиновника на тему потребительской корзины. Выяснилось, что в неё входит 11 групп и 44 наименования товаров, в частности: хлебные продукты, овощи, фрукты, кондитерские изделия, мясо, молочные продукты, рыба, яйца, жиры. Со слов Елены Сапаркиной, по «уровню роста» потребительской корзины Чувашия — в «середняках» среди регионов в Поволжье, занимая восьмое место. «Взяли наиболее выгодный вариант, при котором получается наибольшая потребительская корзина», — уверяла замминистра труда.

Молякова это только раззадорило. Он отметил растущие цены и тарифы, где одно только повышение на газ «съест всё повышение пенсии». «Крайне убогая потребительская корзина пенсионера. Сейчас, может быть, мне дадут пояснения, сколько носков, трусов, мяса на одного пенсионера в месяц приходится, но не думаю, что это на уровне Германии, где пенсионеры путешествуют по миру и т.д. Это будет даже не уровень выживания — гораздо ниже», — высказал мнение парламентарий. И заявил, что будет голосовать «против», «потому что это не подход к проблеме пенсионеров».

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В ходе обсуждения Моляков получил предупреждение от спикера Валерия Филимонова за очередную попытку сказать «два слова не по существу» и критично оценить итоги голосования за «Единую Россию». Председатель парламента эти попытки пресёк при первых фразах, предупредив, что «можем отключить микрофон». Но при этом оставил без внимания выпад в свой адрес от своего же коллеги. Петр Краснов, который в предыдущем созыве работал главой комитета, а ныне стал рядовым депутатом, обрушился с критикой на «Справедливую Россию».

«Тоже воспользуюсь ситуацией. Потому что если одним депутатом можно, то почему другим нельзя?» — вызывающе нарушая регламентные нормы, заявил Краснов. Спикер опомнился через минуту, призвав коллегу не «отходить от темы». «Я тоже прошу вас: если вы не перебиваете одного депутата — дайте другому тоже, пожалуйста, договорить», — озлобленно отрезал Краснов. Спикер промолчал, оценивающе посмотрев на коллегу. Повторный призыв депутат получил в ходе обсуждения упразднения аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Чувашии.

Дискуссии развернулась при обсуждении поправок к закону о ветеринарии, которое вылилось в дебаты не только о последствиях африканской чумы свиней в Чувашии, но и о проблемах отлова бездомных животных. По стечению обстоятельств, в это время в мэрии Чебоксар шло обсуждение данной темы, а на улице был организован одиночный пикет с требованием гуманного отношения к бродячим животным. На предложение кастрировать и отпускать четвероногих обратно на улицы глава Госветслужбы Сергей Скворцов привёл печальный опыт Москвы, где жертвами кастрированных бродячих собак становились люди.

И чем дольше шло обсуждение, тем больше накалялась атмосфера: на слуху примеры, когда собак и кошек усыпляли и ловили прямо на глазах детей. На вопрос о том, «насколько гуманно проходит отлов» в Чувашии, Скворцов попытался ответить вопросом на вопрос: «А у меня встречный вопрос, что вы считает гуманным?». На что депутат Григорий Данилов (фракция КПРФ) напомнил, что «здесь вопросы задаю я». За такую форму обращения, к удивлению присутствующих, коллега получил от спикера предупреждение.

Без ответа осталась реплика Игоря Молякова, который, оценивая законопроект о введении оценки регулирующего воздействия в отношении муниципальных правовых актов, иронично поинтересовался, легче ли станет, что «у предпринимателей не будут требовать денег на избирательную кампанию». «Не в моей компетенции», — отрезал глава комитета Сергей Павлов.

Отметим, что всего в ходе сессии было рассмотрено 30 вопросов. Все они были поддержаны депутатами.