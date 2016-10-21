Депутаты в Чувашии ушли в минимум и спорили со спикером
Чебоксары, 21 октября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Вторая сессия Госсовета Чувашии прошла менее бурно и экспрессивно, чем первая, организационная, но при этом отличилась хамством отдельных депутатов не только в адрес друг друга — досталось и вновь назначенному спикеру Валерию Филимонову. Дискуссии сохранили критический характер, но тон их стал жёстче, обозленнее, мстительнее, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Нынешняя сессия также удивила массовым оттоком депутатов: десяток парламентариев заранее оставили письменные предупреждения, другие, в том числе инициаторы законопроектов, покидали зал по мере хода заседания. Зал редел, но на голосовании это практически не отразилось: оставшиеся коллеги успевали нажимать на кнопки за себя и «того парня» — табло показывало 41 проголосовавших (всего в Госсовете 44 депутата), изредка снижаясь до 38. На просьбу оппозиции пройти перерегистрацию депутаты проголосовали против. Отметим, что парламентский корпус пополнил единоросс Николай Угаслов, который получил «сенаторский» мандант: Вадим Николаев досрочно сложил полномочия депутата в связи с назначением в Совет Федерации.
Первые копья полетели при рассмотрении величины прожиточного минимума пенсионера в Чувашии, которая рассчитана на основании потребительской корзины и используется при установлении социальной доплаты к пенсии. В 2017 году её предложено установить на уровне 7720 рублей. Это на 329 рублей (или на 4,5%) выше уровня 2016 года.
«Доплату получают пенсионеры, у кого общая сумма материального обеспечения не достигает указанной величины прожиточного минимума», — пояснила замминистра труда Чувашии Елена Сапаркина. Со ссылкой на прогноз отделения Пенсионного фонда по Чувашии, она сообщила, что в 2017 году доплату получат «в среднем 28 тыс. пенсионерам и расходы на её реализацию составят 621 млн рублей за счёт федерального бюджета».
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Лидер фракции «Справедливой России», главный бунтарь парламента Игорь Молякова начал пытать чиновника на тему потребительской корзины. Выяснилось, что в неё входит 11 групп и 44 наименования товаров, в частности: хлебные продукты, овощи, фрукты, кондитерские изделия, мясо, молочные продукты, рыба, яйца, жиры. Со слов Елены Сапаркиной, по «уровню роста» потребительской корзины Чувашия — в «середняках» среди регионов в Поволжье, занимая восьмое место. «Взяли наиболее выгодный вариант, при котором получается наибольшая потребительская корзина», — уверяла замминистра труда.
Молякова это только раззадорило. Он отметил растущие цены и тарифы, где одно только повышение на газ «съест всё повышение пенсии». «Крайне убогая потребительская корзина пенсионера. Сейчас, может быть, мне дадут пояснения, сколько носков, трусов, мяса на одного пенсионера в месяц приходится, но не думаю, что это на уровне Германии, где пенсионеры путешествуют по миру и т.д. Это будет даже не уровень выживания — гораздо ниже», — высказал мнение парламентарий. И заявил, что будет голосовать «против», «потому что это не подход к проблеме пенсионеров».
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В ходе обсуждения Моляков получил предупреждение от спикера Валерия Филимонова за очередную попытку сказать «два слова не по существу» и критично оценить итоги голосования за «Единую Россию». Председатель парламента эти попытки пресёк при первых фразах, предупредив, что «можем отключить микрофон». Но при этом оставил без внимания выпад в свой адрес от своего же коллеги. Петр Краснов, который в предыдущем созыве работал главой комитета, а ныне стал рядовым депутатом, обрушился с критикой на «Справедливую Россию».
«Тоже воспользуюсь ситуацией. Потому что если одним депутатом можно, то почему другим нельзя?» — вызывающе нарушая регламентные нормы, заявил Краснов. Спикер опомнился через минуту, призвав коллегу не «отходить от темы». «Я тоже прошу вас: если вы не перебиваете одного депутата — дайте другому тоже, пожалуйста, договорить», — озлобленно отрезал Краснов. Спикер промолчал, оценивающе посмотрев на коллегу. Повторный призыв депутат получил в ходе обсуждения упразднения аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Чувашии.
Дискуссии развернулась при обсуждении поправок к закону о ветеринарии, которое вылилось в дебаты не только о последствиях африканской чумы свиней в Чувашии, но и о проблемах отлова бездомных животных. По стечению обстоятельств, в это время в мэрии Чебоксар шло обсуждение данной темы, а на улице был организован одиночный пикет с требованием гуманного отношения к бродячим животным. На предложение кастрировать и отпускать четвероногих обратно на улицы глава Госветслужбы Сергей Скворцов привёл печальный опыт Москвы, где жертвами кастрированных бродячих собак становились люди.
И чем дольше шло обсуждение, тем больше накалялась атмосфера: на слуху примеры, когда собак и кошек усыпляли и ловили прямо на глазах детей. На вопрос о том, «насколько гуманно проходит отлов» в Чувашии, Скворцов попытался ответить вопросом на вопрос: «А у меня встречный вопрос, что вы считает гуманным?». На что депутат Григорий Данилов (фракция КПРФ) напомнил, что «здесь вопросы задаю я». За такую форму обращения, к удивлению присутствующих, коллега получил от спикера предупреждение.
Без ответа осталась реплика Игоря Молякова, который, оценивая законопроект о введении оценки регулирующего воздействия в отношении муниципальных правовых актов, иронично поинтересовался, легче ли станет, что «у предпринимателей не будут требовать денег на избирательную кампанию». «Не в моей компетенции», — отрезал глава комитета Сергей Павлов.
Отметим, что всего в ходе сессии было рассмотрено 30 вопросов. Все они были поддержаны депутатами.