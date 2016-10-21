Мурманск, 21 октября, 2016, 13:59 — ИА Регнум. В Мурманском морском торговом порту встал под погрузку сухогруз «Ямал Кречет». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, судно было построено на германских верфях в 2000 году, но лишь недавно приступило к работе в арктических широтах. Это его первый рейс в Мурманск.

polartrans.ru Порт Мурманск

«Портовики приступили к погрузке на судно очередной партии щебня для строящейся инфраструктуры новых нефтегазовых проектов на полуострове Ямал, а также продуктов питания, автомобильной техники и запчастей, кабельной продукции и строительных материалов для нефтяников, разрабатывающих Песчаноозерское месторождение на острове Колгуев», — прокомментировал пресс-секретарь Мурманского порта Богдан Хмельницкий.

Длина судна составляет 153 метра, высота почти 24 метра, осадка — 9,7 метров. «Теплоход может взять на борт до 20 тысяч тонн навалочных грузов, — отметил Хмельницкий. — При таких габаритах «Ямал Кречет» является самым большим по размерам судном, приписанным к порту Архангельск».

Отметим, начиная с июля текущего года «Ямал Кречет» совершает регулярные рейсы в порт Сабетта, доставляя туда строительные материалы и оборудование, сначала из Архангельска, а теперь и из Мурманска.

Добавим, за 9 месяцев 2016 года в ПАО «ММТП» отгрузили в направлении Сабетты около 200 тысяч тонн различных грузов и продолжают наращивать грузооборот на Арктическом направлении.

Напомним, в начале осени Мурманский торговый порт установил вековой рекорд по отгрузке угля. Как сообщало ИА REGNUM, преодолеть очередной рубеж коллективу ПАО «ММТП» удалось к очередной годовщине со дня основания старейшего в Мурманске предприятия. 1 сентября 2016 года Мурманскому морскому торговому порту исполнился 101 год.