Москва, 21 октября, 2016, 15:16 — ИА Регнум. В мэрии Москвы отчитались об итогах проведения фестивалей цикла «Московские сезоны», которые собрали за год порядка 50 млн посетителей. Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента торговли и услуг города Москвы, проведение одного праздника приносит до 600 миллионов рублей налоговых поступлений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль ярмарка в Москве

«В Москве масштабные городские мероприятия рассматриваются как мощный стимул для развития. Они способствуют повышению инвестиционной и репутационной привлекательности Москвы, влияют на имидж страны. По данным аналитиков, в последние годы Москва занимает второе место в Европе и пятое в мире среди развивающихся туристических направлений, а московский туристический поток в последние годы увеличился на треть. Учитывая такую динамику, политика столицы направлена на развитие, как внутреннего туризма, так и международного. Фестивали — это не только приятное времяпровождение. Это и важнейший аспект для экономики нашего города», — уточнили в пресс-службе.

В департаменте добавили, что благодаря проведению фестивалей в городе увеличивается количество рабочих мест, появляется работа у представителей малого и среднего бизнеса, подчеркнув, что все площадки для ярмарочной торговли столица предоставляет бесплатно.

«В Москву привозят отечественные товары со всех концов страны. Растет прибыль столичных гостиниц и магазинов, предприятий общественного питания и туристических фирм. Во время крупных мероприятий москвичи и гости города посещают театры, музеи, рестораны, концертные площадки, пользуются общественным транспортом. Все это дает право говорить, что городу удается и создать праздничную атмосферу и заработать», — пояснили в пресс-службе.

Председатель комитета по туризму и гостиничному бизнесу МТПП Сергей Абрамов подтвердил в комментарии корреспонденту ИА REGNUM, что зафиксирован резкий скачок туристов, приезжающих в Москву. Кроме того, он отметил, что уличные фестивали пользуются несомненной популярностью среди горожан и гостей столицы.

«Сегодня Москва может гордиться тем, что она привлекла, как минимум, 30% туристов благодаря проведению мероприятий, в том числе фестивалей и ярмарок. Чем интереснее мероприятие, тем больше поток людей», — заключил эксперт.

Всего в городе было организовано более 10 уличных фестивалей. Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, на фестиваль «Московская осень», должно было быть выделено более чем 99 миллиона рублей, на «Московское мороженое» — порядка 103 миллиона рублей, «Наш продукт» — порядка 167 миллионов рублей, «Времена и эпохи» — порядка 45 миллионов рублей, «Московское варенье» — почти 100 миллионов рублей и «Дары природы» — более 67 миллионов рублей, на «Снова в школу» направлялось более 70 миллионов рублей, однако позже конкурс был отменен. Также был отменен объявленный конкурс на проведение фестиваля «Московское кино», с максимальной ценой контракта 81 миллион рублей.

Напомним, власти Москвы планируют развивать цикл мероприятий «Московские сезоны». Как заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, следующий фестивальный сезон начинается зимой. Традиционно будет организован фестиваль «Путешествие в Рождество» (16 декабря 2016 года — 12 февраля 2017 года).