Барнаул, 21 октября, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Власти региона хоть и не отправляют граждан за заработком в бизнес, но вполне конкретно заявляют, что принимают все меры по поддержке граждан, желающих заниматься собственным делом.

Сайт Алтайского края Вопросы государственной поддержки сферы предпринимательства и состояния финансового сектора экономики обсудили на Алтае

Вопросы государственной поддержки сферы предпринимательства и состояния финансового сектора экономики региона рассмотрели сегодня, 21 октября, на заседании в администрации Алтайского края. Как следует из слов председательствовавшего на нем первого вице-губернатора Сергея Локтева, слова которого цитирует официальный сайт региона, всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса, который вносит значительный вклад в экономику региона, будет способствовать обеспечению условий для устойчивого экономического роста.

«Сфера предпринимательства региона объединяет 90 тысяч хозяйствующих субъектов, здесь занято около 40% населения. По числу малых предприятий край устойчиво входит в тройку лидеров Сибирского федерального округа и в двадцатку ведущих регионов России», — напомнил первый вице-губернатор.

По словам начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Евгения Дешевых, в рамках региональной государственной программы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства на реализацию всех форм поддержки в краевом бюджете предусмотрено 45 млн. рублей. Дополнительно по результатам конкурсного отбора, проводимого Минэкономразвития России, на реализацию 11 мероприятий программы привлечены средства федерального бюджета в объеме 158,4 млн. рублей.

Это, по словам чиновника, позволило не только сохранить весь разработанный ранее перечень форм государственной поддержки, но и реализовать ряд новых инициатив. В частности, речь идет о расширении возможности предоставления поддержки Алтайским фондом микрозаймов, Алтайским гарантийным фондом. Дополнительные средства на реализацию мер поддержки предпринимателей получат 39 территорий края.

Из официального сообщения о проведенном совещании также можно сделать вывод, что, поскольку в Алтайском крае сохраняется рост темпов кредитования и снижение общей закредитованности, предприниматели края получили дополнительные возможности. В частности, они могут получить доступные кредиты по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства («Программа 6,5») с фиксированной ставкой 10,6% годовых для малого бизнеса и 9,6% годовых — для среднего.

«В настоящее время уже одобрены кредиты на сумму более 1,63 млрд. рублей для финансирования 18 проектов в сфере сельхозпереработки, строительства, распределения электроэнергии и производства пищевой продукции. На рассмотрении в банках находятся ещё 19 проектов, по предварительной оценке, на сумму 4 млрд. рублей», — отмечают в краевом управлении по предпринимательству.

Кстати, о сохранившемся темпе роста кредитования на совещании сообщили представители банковского сообщества — Сбербанка, ВТБ-24 и Россельхозбанка. По их данным, на 1 сентября 2016 года (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), объем вновь выданных кредитов увеличился на 12,2%, при этом темп прироста по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям составил 7,5%, по физическим лицам — 22,8%. Также представители ведущих кредитных организаций региона наблюдают прирост объемов ипотечного кредитования. В сравнении с показателями 2015 года, он составил 41,8%, тогда как по общей сумме ссудной задолженности, напротив, наметилась тенденция к снижению (на 4,3% меньше, чем на 1 сентября 2015 года).

На совещании также были отмечены определенные улучшения, происходящие в экономике: индекс промышленного производства в регионе составил 100,8% при среднероссийском значении 100,3%. Сохраняет весьма высокие темпы роста пищевая и перерабатывающая промышленность — 107,8%, индекс производства продукции сельского хозяйства составил 114,3%. На 4,8% в номинальном выражении увеличилась и начисленная среднемесячная заработная плата, а среднедушевые денежные доходы выросли на 2,7% (в среднем по РФ — на 1,6%).

Ниже показателей аналогичного периода прошлого года (почти в 2,3 раза) оказалась и инфляция: с начала текущего года она составила 4,2%. В среднем, на 10% сократилось количество зарегистрированных безработных, а уровень регистрируемой безработицы составил 1,2%, и стал минимальным показателем с начала 2015 года. Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда провели в этом году на 24 региональных предприятиях с общим числом участников 1875 человек.

В числе первоочередных задач по реализации регионального антикризисного плана Сергей Локтев назвал постоянный контроль за ситуацией в приоритетных секторах экономики, социальной сфере, на системообразующих предприятиях региона.