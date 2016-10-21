Москва, 21 октября, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Минфин намерен заключать соглашения с регионами с высокой долговой нагрузкой с тем, чтобы уровень долга не угрожал выполнению социальных обязательств региональных бюджетов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Стратегия заключается в том, чтобы не допускать дальнейшего увеличения долга как отношения долга к налоговым и неналоговым доходам, а, наоборот, этот показатель снижать. Потому что сегодня по целому ряду субъектов долг превышает 100% налоговых и неналоговых доходов», — пояснил он.

Сейчас правительство уже заключает соглашения с субъектами РФ, и они получают финансовую помощь, рассказал Силуанов. «В 2017 году будем заключать соглашения со всеми регионами, которые получают дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, чтобы вопрос наращивания долга не переходил ту красную черту, сверх которой выполнить свои долговые обязательства будет невозможно и сложно для бюджета вплоть до ущерба выполнению социальных обязательств», — отметил министр.

В 2017 году будет перераспределена финансовая поддержка субъектам РФ, которая будет более точечно направлена на выполнение первоочередных решений и указов президента, пообещал Силуанов. Это будет сделано «с тем, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на бюджеты, с тем, чтобы бюджеты не генерировали дополнительный дефицит и дополнительное наращивание долга», подчеркнул он.

Также Минфин предполагает проводить поддержку рефинансирования коммерческих кредитов на бюджетные, рассказал министр. «В этом году 338 млрд кредитов предусмотрели, из которых около 300 уже предоставлены бюджетам субъектов РФ, в будущем году предоставленный объем бюджетных кредитов позволит снижать не только задолженность, но просто расходы по обслуживанию», — указал Силуанов.