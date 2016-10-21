Киев, 21 октября, 2016, 13:54 — ИА Регнум. С 2017 года украинская сторона не будет платить Москве по $200 млн в год за утилизацию отработавшего ядерного топлива, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в ходе своего выступления в Верховной раде.

theorganisedcleaner.com Ядерные отходы

Насалик пояснил, что теперь Украина обладает собственным хранилищем отработавшего топлива, в связи с чем возможна полная диверсификация его утилизации. Ранее Киев вывозил ОЯТ в Россию для хранения и переработки, что обходилось украинской казне в $150−200 млн в год.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты выделили Украине кредит в размере $260 млн для возведения сухого хранилища в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В настоящее время там уже есть хранилище мокрого типа, однако оно не подходит для долговременного размещения отходов с украинских АЭС.