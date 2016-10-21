Москва, 21 октября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. В Кремле на повестке дня не стоит вопрос о введении «налога на тунеядство». Об этом 21 октября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«В Кремле нет никакой позиции», — сказал Песков.

По его словам, «эта тема не обсуждалась».

Напомним, ранее замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов заявил, что ведомство рассматривает возможность введения налога для трудоспособных лиц, не работающих официально. Накануне глава Минтруда Максим Топилин высказал идею о возможности зафиксировать «налог на тунеядство» в размере 20 тысяч рублей в год.