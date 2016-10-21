Улан-Удэ, 21 октября, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Минэнерго России подготовило проект приказа, согласно которому, планируется включение Бурятии в зону свободного перетока «Сибирь».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, благодаря этому, с 1 января 2017 года цена на электрическую энергию на оптовом рынке для региона, по предварительным оценкам, должна снизиться дополнительно на 27 коп./кВтч.

Также республиканские власти заявили, что в настоящее время прорабатывают вопрос о дальнейшем снижении тарифов на электрическую энергию для населения республики до 2,75 руб./кВтч с 1 июля 2017 года.

«В РСТ (Республиканская служба по тарифам — прим. ИА REGNUM ) подчеркивают, что тарифы по стране ежегодно растут на определенные правительством России индексы. И только в Бурятии в текущем году тарифы были снижены на основании решения ФАС России», — говорится в сообщении властей региона.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 июля текущего года тарифы на электрическую энергию для потребителей Бурятии снизились с 3,052 руб./кВтч до 2,87 руб./кВтч (на 6%). Стоимость покупки электрической энергии для региона на оптовом рынке снизилась с 2,51 руб/кВтч (в феврале 2016 года) до 1,77 руб/кВтч (в сентябре 2016 года, без учета НДС).